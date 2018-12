Serie A, una vittoria è fondamentale per due motivi, oggi non si può sbagliare

Serie A, nel primo incontro della 17esima giornata la Lazio ha sconfitto 3-1 il Cagliari. Nessun problema per la squadra di Simone Inzaghi, avanti 2-0 a fine primo tempo.

Le reti dei biancocelesti sono state siglate da Milinkovic-Savic, Acerbi e Lulic. Per il Cagliari gol della bandiera segnato da Joao Pedro su calcio di rigore.

Con questo successo la Lazio è salita a quota 28 punti, momentaneamente al quarto posto a 4 punti dall’Inter, impegnata alle 18:00 a Verona contro il Chievo. Aspettando il match del Milan, che giocherà alle 15:00 contro la Fiorentina, i nerazzurri dovranno assolutamente vincere per mantenere o aumentare il vantaggio sul quinto in classifica.

Non solo una vittoria per questo motivo, l’Inter deve ritrovare anche il successo in trasferta. L’ultima volta che i nerazzurri hanno portato a casa i tre punti è stato contro la Lazio. Successivamente, sconfitta a Bergamo, pareggio a Roma e sconfitta a Torino. Oggi la vittoria è fondamentale, contro un Chievo che sta cercando di rientrare nella corsa per la salvezza.