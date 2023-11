Salisburgo-Inter, tante novità a sorpresa per Inzaghi: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/11/2023

Salisburgo-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. Dopo la vittoria in campionato contro l’Atalanta, la squadra nerazzurra si rituffa nel palcoscenico europeo per la sfida di Champions League contro il complicatissimo Salisburgo. La squadra austriaca, infatti, all’andata ha messo in grosse difficoltà i nerazzurri che, però, sono riusciti ugualmente a portare a casa la vittoria.

Vincere questa sera significherebbe accedere matematicamente agli ottavi di finale della competizione. Intanto, Inzaghi, sorprende con alcune scelte di formazione. Ecco le scelte definitive dei due allenatori.

SALISBURGO (4-4-2): Shlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Bidstrup, Capaldo, Gloukh; Simic, Konatè.

All. Gerhard Struber.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.

All. Simone Inzaghi.