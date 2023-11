Inter, Calhanoglu suona la carica ai suoi: le sue parole prima del Salisburgo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/11/2023

Inter, Calhanoglu parla prima del match. In casa Inter è tempo di Champions League. Dopo la vittoria contro l’Atalanta, i nerazzurri si rituffano nel clima europea e affronteranno, nella sfida di ritorno, il complicatissimo Salisburgo che, con la sua fisicità e la sua tecnica, già nella partita d’andata ha fatto vedere di che pasta è fatto.

Servirà tutta l’attenzione possibile per portare a casa i tre punti e la cura massima ad ogni dettaglio. Intanto, prima della partita, il centrocampista nerazzurro, Hakan Calhanoglu, ha parlato ai microfoni di Inter Tv.

Ecco le parole di Calhanoglu: “Credo che non debbano limitare solo me e Bare, abbiamo anche altri cavalli, diciamo, come Frattesi e Mkhitaryan da limitare. Siamo pronti, sappiamo cosa accade in trasferta, siamo fuori casa è vero ma le nostre statistiche sono buone però qui l’atmosfera è calda, lo sappiamo. Ma ci siamo preparati bene. Dobbiamo stare novanta minuti concentrati perché oggi i piccoli dettagli faranno la differenza e secondo me dipende da noi. Abbiamo tutto nelle nostre mani”.