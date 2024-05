Sassuolo-Inter 1-0: Inzaghi ottiene la seconda sconfitta in campionato. Rivivi il match con noi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/05/2024

94′ – Finisce qui

90′ – Quattro minuti di recupero

85′ – Entrano Racic e Missori ed escono Metheus Enrique e Toljan

84′ – Occasione Inter! Arnautovic passa a rimorchio per Lautaro il cui tiro va alle stelle da buona posizione

81′ – Occasione Inter! Barella pesca Cuadrado che la mette in mezzo per Arnautovic. L’austriaco in scivolata ci prova, ma viene chiuso alla fine in angolo

73′ – Esce Asllani ed entra Klaassen

69′ – Entrano Buchanan e Barella ed escono Bastoni e Frattesi

59′ – Escono Mkhitaryan e Dumfries ed entrano Cuadrado e Arnautovic

58′ – Esce Thorstvedt ed entra Boloca

45′ – Comincia la ripresa

I nerazzurri approcciano la partita in maniera molle e passano in svantaggio a causa di un errore da mani nei capelli di Dumfries. Lautaro e compagni si svegliano dopo il gol e hanno occasioni a ripetizione, ma senza concretizzarle. Allo scadere di primo tempo, i nerazzurri la pareggiano con Lautaro, ma il gol è annullato dal VAR per fuorigioco dell’argentino. Nel secondo tempo servirà ben altro atteggiamento se si vorrà ottenere un risultato positivo ed evitare la brutta figura

48′ – Il VAR annulla il gol di Lautaro per fuorigioco. Finisce il primo tempo

46′ – Lauuutaaaaroooooo! Carlos Augusto calcia in porta al volo, arriva Lautaro che mette in rete a porta libera

45′ – Un minuto di recupero

39′ – Asllani la mette in area dove arriva Dumfries che di testa colpisce l’esterno della rete

35′ – Lautaro prova la conclusione dalla distanza, ma il pallone finisce alto

30′ – Occasione Inter! Cross dalla trequarti di Bastoni che pesca in area Pavard. Il francese colpisce di testa, ma Consigli è miracoloso

27′ – Occasione Inter! Palla che arriva in area a Sanchez che calcia improvvisamente, ma Consigli respinge di piede

25′ – Occasione Inter! Asllani serve Dumfries che in area calcia in diagonale e sfiora il palo

20′ – Gol Sassuolo! Erroraccio di Dumfries che si fa scippare palla da Doig. L’esterno neroverde mette il pallone arretrato per Laurientè che di piatto batte Audero

17′ – Occasione Inter! Dumfries crossa sul primo palo per Lautaro. Il Toro colpisce il pallone in scivolata e manda a lato di poco

16′ – Occasione Sassuolo! Bel tiro di Lipani su cui risponde presente Audero

14′ – Occasione Sassuolo! Batti e ribatti in area nerazzurra con Thorsdvedt che va al tiro che deviato finisce in angolo

1′ – Inizia la partita

Sassuolo-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. La squadra nerazzurra ha ancora negli occhi le immagini dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto e della seconda stella. Ma gli uomini di Inzaghi devono ritornare sulla terra e sul campo da gioco, perchè la partita di questa sera si preannuncia complicatissima. Il Sassuolo di Ballardini, infatti, è alla disperata ricerca di punti per la salvezza e servirà tutta la concentrazione e la massima cura ad ogni dettaglio ed ogni situazione di gioco.

Tra le altre cose, gli emiliani, sono l’unica squadra che in questa stagione ha battuto i nerazzurri in campionato. Intanto, di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

SASSUOLO (3-5-1-1): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Lipani, Henrique, Thorstvedt, Doig; Laurienté; Pinamonti.

All. Davide Ballardini.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Augusto; Sanchez, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.