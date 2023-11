Salisburgo-Inter 0-1: NERAZZURRI AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS! Rivivi il match con noi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/11/2023

96′ – Finisce qui

94′ – Occasione Inter! Barella pesca Lautaro. Grande stop del Toro e sinistro che finisce largo

90′ – Sei minuti di recupero

86′ – Escono Konatè e Gloukh ed entrano Nene e . Esce Carlos Augusto ed entra Dimarco

85′ – Lautarooooooo! Il Toro spiazza il portiere dal dischetto

83′ – Calcio di rigore per fallo di mano di Bidstrup

81′ – Occasione Inter! Cross di Barella, testa di Lautaro e palla che si stampa sulla traversa

78′ – Esce Simic per Ratkov

76′ – Occasione Inter! Asllani salta un avversario, prova il tiro da fuori e Shlager para in due tempi

73′ – Occasione Inter! Angolo di Asllani, Lautaro sfiora e Thuram non arriva di un soffio sul secondo palo

68′ – Escono Mkhitaryan e Sanchez per Lautaro e Barella

60′ – Entra Asllani ed esce Calhanoglu

57′ – Occasione Salisburgo! Konatè defilato in area, calcia di destro, ma Sommer para

56′ – Calhanoglu serve Darmian che si accentra e fa partire il sinistro. Palla larga

53′ – Occasione Salisburgo! Calhanoglu manca il controllo, contropiede di Simic che cede a Konatè. L’ivoriano serve Gloukh che spara alto

50′ – Ammonito Pavlovic per fallo su Frattesi

48′ – Ammonito Calhanoglu per fallo su Gloukh

45′ – Comincia la ripresa con de Vrij al posto di Bisseck e Gourna-Douath per Ulmer

Partita complicata per la squadra nerazzurra che subisce la pressione del Salisburgo. Gli austriaci non permettono di organizzare la fase di prima costruzione alla squadra di Inzaghi. Ma le occasioni migliori sono nerazzurre, con il colpo di testa di Bastoni che finisce fuori di poco e soprattutto con il tiro alto di Frattesi da solo in area di rigore. Nel secondo tempo servirà necessariamente aumentare il ritmo partita per riuscire a eludere il pressing forsennato del Salisburgo

47′ – Finisce il primo tempo

45′ – Due minuti di recupero

42′ – Occasione Inter! Thuram scappa via di forza, la mette in mezzo per Sanchez che cede palla per Frattesi. Il centrocampista nerazzurro calcia alto da dentro l’area di rigore

34′ – Occasione Inter! Punizione di Calhanoglu, palla che arriva a Bastoni che accovacciato sfiora il palo di testa

32′ – Bisseck prova il sinistro da fuori area, ma Shlager blocca agevolmente

30′ – Konatè vede Sommer fuori dai pali e prova il tiro da metà campo. Palla alta

28′ – Punizione di Gloukh, Sommer para di pugno

25′ – Tiro cross di Glouck, Sommer libera l’area coi pugni. Ammonito Bisseck per fallo su Glouck

24′ – Sucic prova il tiro da fuori che finisce tra le braccia di Sommer dopo la deviazione di un nerazzurro

12′ – Bidstrup prova il destro da fuori, ma la palla va alta

1′ – Inizia la partita

Salisburgo-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Una partita da vincere per portare a casa la qualificazione. Una partita da vincere per giocarsi il primato contro la Real Sociedad. Ma contro il Salisburgo, non sarà per niente una passeggiata. Dopo la vittoria dell’andata a fatica, la squadra nerazzurra sarà impegnata in casa della squadra austriaca in una partita che è già decisiva.

Intanto, di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

SALISBURGO (4-4-2): Shlager; Dedic, Baidoo, Pavlovic, Ulmer; Sucic, Bidstrup, Capaldo, Gloukh; Simic, Konatè.

All. Gerhard Struber.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.

All. Simone Inzaghi.