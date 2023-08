Inter Pavard, nessuna dead line per il Bayern ma i rischi salgono

di Redazione, pubblicato il: 25/08/2023

(Inter) Il mercato nerazzurro taglia il nastro alla staffetta di cui si parlava con insistenza da giorni. Torna il Nino Sanchez mentre Correa va a sostituirlo a Marsiglia. Per entrambi visite mediche già in giornata.

Resta invece l’incertezza su Pavard. Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport conferma che l’accordo è fatto. L’attesa è legata alla necessità del Bayern di assicurarsi un sostituto del francese gradito a Tuchel. Smentita ogni dead line, nessuna scadenza è stata imposta dall’Inter al club tedesco anche se il malumore che serpeggia in casa nerazzurra è evidente. Un pur minimo rischio che l’operazione salti esiste secondo Di Marzio e in quel caso il club nerazzurro si troverebbe costretto a inseguire un piano B in tempi ristrettissimi. E anche in questo caso Pavard arriverebbe con tutta probabilità all’Inter tra qualche mese a parametro zero visto l’accordo già trovato con il giocatore.