Inter, cosa passa per la testa di Inzaghi dopo l’arrivo di Sanchez? Biasin dice tutto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/08/2023

Inter, è fatta per l’arrivo di Alexis Sanchez. Con l’addio di Correa, che in questo momento si trova a Marsiglia per firmare il proprio contratto con la sua nuova squadra, la società nerazzurra ha deciso di virare i propri obiettivi di mercato su un ritorno in maglia nerazzurra, ovvero Alexis Sanchez.

L’attaccante cileno, dopo aver giocato per una stagione proprio nel Marsiglia, si accaserà nuovamente all’Inter e firmerà un contratto annuale. Un arrivo, quello del Nino Maravilla, che di fatto completa, quantomeno numericamente il reparto avanzato di Inzaghi che, oltre al cileno, potrà contare anche su Lautaro Martinez, Marko Arnautovic e Marcus Thuram.

Ma, il pensiero del tecnico nerazzurro, in questo momento, non è tanto rivolto all’attacco quanto ad altro. E la cosa è stata confermata oggi dal giornalista molto vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, che attraverso il suo profilo Twitter, ha parlato di cosa passa nella testa dell’allenatore interista in queste ultime fasi del calciomercato nerazzurro.

Ecco le parole di Biasin: ““Sanchez può essere un problema”. Ci sono 5 cambi a partita. Ci sono 50 partite all’anno. Ci sono – al momento – 19 giocatori di movimento spendibili sul campo. Inzaghi non sta pensando “oddio chissà se riuscirò a trovare spazio per la 4ª punta” ma “mi serve il difensore””.