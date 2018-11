Real Madrid news, l’allenatore snobba tremendamente gli spagnoli

La frase di Martinez

Il Real Madrid ha ottenuto il primo successo con il neo tecnico Santiago Solari. Il futuro dell’ex giocatre dell’Inter non è ancora ben chiaro e, Florentino Perez, avrà due settimane di tempo per confermarlo o cambiare ancora. Come possibile traghettatore, era stato studiato il nome dell’attuale tecnico del Belgio, Roberto Martinez.

A questa indiscrezione di mercato ha risposto in prima persona il tecnico di Balaguercon, dichiarando:

“Non abbiamo intenzione di perdere tempo”

Martinez, inoltre, ha un contrato con la Federazione del Nord Europa fino al 2020, la quale conferma ulteriormente:

“Se un club voleva assumere il signor Martínez, dovrebbe prima raggiungere un accordo con la Federcalcio belga”

Una chiusura totale al club di Florentino Perez che vede svanire gia due candidati ne giro di due giorni. Con Antonio Conte la trattativa non è andata a buon fine. Non resta che sperare nel ritorno di Jose Mourinho.

Roberto Martínez: “¿El Madrid? No vamos a perder el tiempo”https://t.co/4Kz56xKZD8 pic.twitter.com/5ThngxgCxj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 1, 2018