Real Madrid news, Conte bocciato: solita ossessione “Special”

Il Real non ha ancora chiara la strategia

Il Real Madrid nella giornata di ieri ha esonerato Julen Lopetegui e promosso ad interim Santiago Solari. Dopo la manita subita nel Clasico, tutti consideravano conclusa la trattativa con Antonio Conte ma l’affare è saltato per 3 motivi fondamentali:

Richieste contrattuali

Il no di Sergio Ramos

Il romanticismo ” Special”

Antonio Conte aveva chiesto un contratto di due anni con opzione sul terzo, più almeno due rinforzi nel mercato di gennaio. Un difensore con il quale impostare l’azione e un centravanti d’area. Inoltre, per il tecnico italiano è fondamentale chiarire che tutti potrebbero essere esclusi. Pensiero che non è affatto piaciuto al capitano Sergio Ramos.

Il centrale ha dichiarato: “Il rispetto lo si deve conquistare”. Prima di questa frase, Florentino Perez aveva comunicato a Conte di voler offrire un contratto fino a fine stagione con opzione per l’anno successivo. Proposta subito declinata dall’ex Juventus che, inoltre, starebbe seguendo con attenzione la panchina del Manchester United.

Proprio Jose Mourinho, infatti, è il sogno del presidente Blanco che spererebbe tanto in un ritorni del portoghese. Con tutta probabilità i Red Devils non lo libereranno prima del termine della stagione per non pagare i 30 milioni in caso di esonero. Qualora avvenisse la separazione, sulla panchina del club ingelse potrebbe accomodarsi proprio Antonio Conte.

Nel frattempo, il Real Madrid dovrà accontentarsi di Solari o di Roberto Martinez, attuale c.t del Belgio.