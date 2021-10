Sassuolo-Inter: Correa non dà ancora garanzie, in attacco Dzeko-Lautaro

Sassuolo-Inter: Joaquin Correa non dà ancora le necessarie garanzie così Simone Inzaghi domani, sabato, riproporrà la coppia d'attacco Dzeko-Lautaro.

È la sintesi del Corriere dello Sport dopo l'allenamento di ieri, giovedì 30 settembre. El Tucu "ha svolto un lavoro più intenso e più lungo rispetto ai compagni. È un segnale positivo in vista di una titolarità domani sera contro il Sassuolo? Non proprio. L'argentino - dettaglia Andrea Ramazzotti nel suo articolo - sente ancora un po' di fastidio al bacino a causa del violento trauma subìto contro il Bologna". Il quotidiano sportivo anticipa come "nell'allenamento di oggi pomeriggio le sue condizioni saranno nuovamente valutate, ma - si legge - tutto lascia pensare che a Reggio Emilia in attacco Inzaghi punterà ancora Su Lautaro e Dzeko". Secondo il Corriere dello Sport sarà più probabile qualche cambio in mezzo al campo: "Vidal scalpita, ma Çalhanoğlu è favorito per riprendersi una maglia da titolare".

In casa Inter, intanto, l'avvicinamento alla gara contro il Sassuolo è stato segnato da tre notizie. La prima: gli stipendi di luglio e agosto sono stati saldati nel corso della giornata di mercoledì come potete leggere in questo articolo. La seconda: la pubblicazione del bilancio della stagione 2020-2021 che è stato definito - proprio dal Corriere dello Sport - con "conti da profondo rosso". Ecco il nostro approfondimento. Infine c'è il retroscena di mercato fatto emergere, nel corso di un'intervista esclusiva, dall'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Qual è? Nell'ultima sessione di calciomercato l'Inter ha chiesto il 'gioiello' dei neroverdi, Giacomo Raspadori. Ecco le parole di Carnevali rilasciate sempre al Corriere dello Sport.