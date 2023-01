Monza Inter, la moviola: un gravissimo errore penalizza i nerazzurri

di Candido Baldini, pubblicato il: 08/01/2023

Monza Inter ha rappresentato una battuta d’arresto per i nerazzurri, che dopo l’importante vittoria contro il Napoli erano ad un passo dal conquistare altri tre punti. Il pari dei padroni di casa è arrivato infatti allo scadere. Il 2 a 2 complica inevitabilmente tutto.

L’imperativo era infatti quello di vincere per sperare di approfittare degli scontri diretti tra avversarie che andranno in scena nel mese di gennaio. Tuttavia va sottolineato che, al di là della prova poco convincente degli uomini di Simone Inzaghi nel secondo tempo, un grave errore arbitrale ha indirizzato la gara.A rimarcare questo episodio ci ha pensato questa mattina la Gazzetta dello Sport. La rosea ha analizzato tutte le situazioni controverse.

Monza Inter, un grave errore penalizza i nerazzurri: il 3 a 1 era valido

L’episodio più grave è quello in occasione del quale l’Inter aveva messo a segno il terzo gol, che con ogni probabilità avrebbe chiuso il match. Francesco Acerbi, sugli sviluppi di un calcio piazzato, aveva realizzato una rete regolare, però annullata.

“Al 36’ secondo tempo Acerbi segna di testa da una punizione battuta da sinistra ma Sacchi fischia prima per una presunta carica di Gagliardini su Pablo Marì che non c’è, la caduta del difensore spagnolo in realtà è provocata da un incrocio di gambe con il compagno di squadra Izzo. Il fischio di Sacchi è anche precipitoso, si poteva lasciar correre e poi verificare il tutto alla Var”.