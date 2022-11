Lukaku Inter, il rientro dopo il Mondiale non scontato: Inzaghi ha le idee chiare (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 23/11/2022

Lukaku Inter, prosegue il recupero dall’infortunio per il belga. L’attaccante è reduce da una prima parte di stagione condizionata da un problema muscolare ma è stato comunque convocato da Roberto Martinez per il Mondiale. Stando alle ultime indiscrezioni il giocatore salterà le prime sue partite del girone con la speranza di tornare a disposizione per la terza e ultima partita.

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sulle condizioni del belga spiegando che una volta tornato dal mondiale potrebbe ancora non essere a completa disposizione. Lo staff medico nerazzurro avrebbe un piano ben preciso su di lui.

Lukaku Inter, occhio agli strascichi dell’infortunio: rientro in Supercoppa

Lukaku è stato tanto tempo formo e lo staff medico nerazzurro preferirebbe non forzare i tempi di recupero. Al suo ritorno ad Appiano Gentile molto probabilmente si ripartirà da zero sulla preparazione fisica in modo da non rischiare ulteriori ricadute nella seconda parte di stagione.

Per questo motivo, al momento, sembrerebbe molto difficile rivederlo in campo con i nerazzurri contro il Napoli e anche nelle successive partite con Monza, Parma e Verona. Stando al quotidiano torinese, il rientro in campo può slittare al 18 gennaio, giorno in cui andrà in scena il derby di Supercoppa. Inzaghi non vuole correre il rischio di perderlo ancora.