Lautaro e la chiamata di Inzaghi. Quel ‘torna…’ e la risposta del Toro

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 29/12/2022

Lautaro sta tornando. L’attaccante argentino, reduce dal trionfo al Mondiale, è pronto a ricatapultarsi nel pianeta nerazzurro. Lo aspettano tutti, a Milano, compreso quell’Inzaghi che – con il Toro – conta di centrare nuovi importanti traguardi.

Da La Gazzetta dello Sport il retroscena, oggi, sulla telefonata intercorsa fra lo stesso mister dell’Inter e l’attaccante (che stasera atterrerà nel capoluogo lombardo, dopo dieci giorni di stop, seguiti alla finale del Mondiale). “Torna perché abbiamo bisogno di te già alla ripartenza…”, sarebbe stato – stando alla ricostruzione del quotidiano – il contenuto della telefonata di Inzaghi al suo attaccante. Un’iniezione di fiducia ulteriore, uno stimolo per ricominciare a correre.

In attesa di scoprire se Lautaro sarà poi anche titolare contro gli uomini di Spalletti (si contenderà il posto con Lukaku e Dzeko), dall’argentino sono arrivate rassicurazioni. Questa la risposta del calciatore, proposta dal giornale: “Ha ribadito al tecnico di non aver perso la forma e di non aver aggiunto peso in questo suo saltellare (più che legittimo) da una festa all’altra”. Tutto pronto, insomma, per ricominciare la sfida.