Inter, un nerazzurro al top in Europa. La statistica è da urlo

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 09/12/2022

L’Inter ha una voglia matta di ripartire. Nel motore nerazzurro tanti leader. Uno su tutti è sicuramente Nicolò Barella. Faccia pulita, ma carattere da vendere, l’ex Cagliari sta preparando – assieme ai suoi compagni – un gennaio da urlo. Serve, del resto, una partenza immediatamente lanciata, visto che il 4 gennaio sarà già la volta di un big match dall’importanza focale contro il Napoli capolista.

Una statistica induce all’ottimismo. Barella è top in Europa. “Mai aveva viaggiato a questo ritmo in zona gol”, rimarca La Gazzetta dello Sport. “In nerazzurro il suo massimo di reti era tre negli ultimi due campionati, mentre in questo si è spinto a 5 dopo solo 15 giornate. Se si sommano altri cinque assist, si scopre che nessuno ha prodotto di più tra quelli che fanno il suo stesso lavoro in Europa”. A conferma, quindi, di un rendimento eccezionale.

Nel corso dell’intervista rilasciata oggi al quotidiano milanese, Barella ha confidato: “Sono maturato, ho cambiato un po’ nel mio gioco. Conte mi ha insegnato ad essere meno generoso e più decisivo. Prima il mio obiettivo era solo dare il 100% per la squadra, però in una big servono gol, assist, cattiveria davanti. Poi con Inzaghi è nato un gioco che dà più libertà di scambiare la posizione: mi porta più in zona gol, anche per questo sto finalizzando”.