Inter, tre in dubbio per la Fiorentina. Per Skriniar c’è una data (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 27/03/2023

Inter, Simone Inzaghi alle prese con alcuni dubbi in vista della sfida contro la Fiorentina in programma. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulle condizioni degli acciaccati e infortunati in casa nerazzurra partenti da Milan Skriniar.

La situazione dello slovacco resta delicata. Il problema alla schiena non è ancora superato. L’obiettivo sarebbe quella di riaverlo a disposizione per il match di andata contro il Benfica in programma il prossimo 11 aprile; lo staff medico nerazzurro conta di renderlo disponibile già per il 7 aprile per la sfida contro la Salernitana.

Inter, Barella non preoccupa: gli altri in dubbio

Contro la Fiorentina ci sarà invece Nicolò Barella. Il centrocampista, tornato a Milano in anticipo dopo la botta rimediata contro l’Inghilterra in nazionale, non preoccupa. Stesso discorso per Dzeko che ieri è tornato in campo con la sua Bosnia.

In dubbio invece Bastoni, Dimarco e Gosens. I tre sono rimasti ad appiano proseguendo in allenamento personalizzato e tornare in gruppo a metà settimana. Le loro condizioni verranno valutate nuovamente nei prossimi giorni.