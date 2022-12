Inter, senti Marotta: ieri la frase tanto attesa dai tifosi

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 21/12/2022

Inter, una festa tutta nerazzurra è andata in scena ieri. Circa 500 gli invitati, per il consueto ritrovo natalizio. L’occasione per tracciare i punti cardini della missione del club. Presente, naturalmente, anche Beppe Marotta, amministratore delegato di un’Inter che nel 2023 non lascerà nulla d’intentato.

Lo Scudetto? Si può. Emerge questo dalle parole, riprese da La Gazzetta dello Sport, del massimo dirigente nerazzurro. “Vogliamo toglierci grandi soddisfazioni. È obbligatorio che un club come l’Inter sia ambizioso: non è arroganza né superbia, deve essere motivo di orgoglio. Il 4 gennaio contro il Napoli dovremo dimostrare di essere competitivi, puntando al massimo risultato”. Fame di risultati, scenari ambiziosi: Marotta è apparso particolarmente motivato, in un clima di chiara unità.

Inter, Marotta traccia la linea. La frase che farà felici i tifosi

“L’obiettivo è chiaro: aggiungere nel 2023 quel trofeo che nel 2022 non abbiamo trovato”. Musica per le orecchie dei tifosi. L’Inter ci proverà fino alla fine, cercando di strappare qualcosa che – oggi – sembra molto complicato.

Dalle pagine del quotidiano milanese, arrivano pure le dichiarazioni su Lukaku: “Romelu ama l’Inter, lo abbiamo

capito. Ormai ha superato il problema muscolare: ci aspettiamo grandi cose da lui”. Un’arma in più per una squadra attesa da grandi appuntamenti. Big Rom deve riscattare la prima parte di stagione sfortunata: tutto il club lo coccola.