Inter, senti Inzaghi. La dichiarazione sullo Scudetto è senza mezzi termini

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 26/12/2022

Inter, la ripresa in campionato sarà di fuoco. Il 4 gennaio i nerazzurri di Inzaghi ospiteranno il Napoli di Spalletti in un big match che tantissimo potrebbe dire sulle residue velleità di Scudetto. Dal sito della Gazzetta dello Sport vengono riprese dichiarazioni del mister, nell’ambito di uno speciale che andrà in onda il 29 dicembre su Italia 1.

Parole chiare quelle di Inzaghi, che crede all’obiettivo. “Se credo alla rimonta? Assolutamente sì”, la frase che farà felici i tifosi, vogliosi di riscattare il secondo posto della passata stagione.

Inter, parla Inzaghi. L’elogio al Napoli, la voglia di rivalsa

Un intendimento chiaro che lascia sospettare un’Inter battagliera per centrare a tutti i costi l’impresa. Il tecnico nerazzurro è carico. Quest’anno il rivale è l’ex Spalletti. Il Napoli vola.

Da Inzaghi il commento sull’exploit dei partenopei: “Il Napoli fin qui ha fatto qualcosa di straordinario, che ha amplificato ancora di più gli errori fatti dalle altre squadre, a partire dall’Inter. Un anno fa la classifica era più corta, eravamo tutte nel giro di tre punti. Ora il distacco si è ampliato, quello che ha fatto la squadra di Spalletti è qualcosa che in Europa nessuno è stato capace di fare”.