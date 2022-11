Inter, nuovo nome per la difesa: possibile operazione alla Bastoni (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 22/11/2022

Inter, la prossima stagione l’inter potrebbe fare una vera e propria rivoluzione nel reparto difensivo. Al momento gli unici sicuri della permanenza sarebbero Bastoni e Skriniar, con quest’ultimo che ancora non ha trovato l’intesa definitiva per il rinnovo. Gli altri sono tutti in scadenza di contratto ed ogni decisione sembrerebbe rimandata ai prossimi mesi.

La dirigenza nerazzurra nel frattempo si starebbe guardando intorno a caccia di nuovi difensori e avrebbe messe nel mirino specialmente Giorgio Scalcini dell’Atalanta. Il duttile difensore compirà 19 anni a breve e si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione. Sono già 11 le presenze collezionate su 15 partite disputate dagli orobici, delle quali ben 8 da titolare. In questa stagione ha anche segnato un gol e può vantare anche 3 presenze in nazionale maggiore.

Inter, il piano per Scalvini: occhio alla Juventus e a Guardiola

Scalvini è senza dubbio uno dei migliori giovani italiani in circolazione e sarebbe finito anche nel mirino di Juventus e soprattutto del Manchester City. La sua valutazione sta aumentando sempre di più, superando abbondantemente i 20 milioni di euro.

Per portarlo a Milano servirà un investimento importante ma gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero facilitare il tutto. I nerazzurri potrebbero optare per una trattativa molto simile a quella fatta per Bastoni; per il quale versarono ben 31 milioni di euro.