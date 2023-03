Inter, non solo Lukaku. Un altro titolare da oggi si gioca il futuro

di Candido Baldini, pubblicato il: 05/03/2023

Inter, oggi pomeriggio alle 18 i nerazzurri affronteranno in casa il Lecce, gara in cui sarà fondamentale portare a casa i tre punti dopo la clamorosa scivolata di Bologna. Simone Inzaghi (il cui lavoro è sotto attenta valutazione della dirigenza) dovrà scegliere gli uomini migliori.

Tra i vari ballottaggi c’è quello che riguarda il centrocampo. Marcelo Brozovic, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe tornare a giocare davanti alla difesa, facendo scivolare Hakan Calhanoglu nel ruolo di mezz’ala. Se così fosse sarebbe Mkhitaryan a riposare, lasciando che Nicolò Barella completi la mediana. Il croato, scrive il quotidiano romano, si gioca molto, oggi ma non solo.

Inter, Brozovic in bilico. Da oggi a giungo si gioca il futuro

Il centrocampista sta vivendo una stagione sicuramente non positiva. A settembre ha subito un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo fino a dicembre. Lì c’è stata la ripresa che gli ha permesso di giocare il Mondiale con la Croazia, ed al termine della competizione sono tornati i guai muscolari. Da quando è tornato definitivamente Brozovic ha giocato diversi sprazzi di gara. Contro il Porto il suo ingresso, al pari di quello di Lukaku, è stato decisivo.

Contro il Bologna però la prestazione (dal primo minuto) è stata disastrosa (come quella di tutta la squadra). Da oggi inizia un percorso in cui si capirà se il futuro del giocatore potrà essere ancora nerazzurro o se a giungo potrebbe arrivarsi alla cessione. Di certo l’Inter ha già un sostituto pronto in casa. Calhanoglu ha infatti dimostrato che nel ruolo di regista è uno dei migliori della serie A, se non addirittura il migliore.