Inter, Inzaghi non in dubbio ma per il futuro spunta un ‘eroe’ del Triplete

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 27/02/2023

Inter, il futuro della panchina nerazzurra resta incerto. A riportarlo è la Repubblica spiegando che al momento la posizione di Inzaghi non sarebbe in discussione, nonostante le sette sconfitte in Serie A di questa stagione.

La società sarebbe comunque soddisfatta del percorso in Champions League e in generale nelle Coppe ma non sarebbe affatto da escludere un addio.

Inter, spunta Thiago Motta per il futuro: occhio al Psg

La dirigenza avrebbe comunque iniziato già a pensare all’eventuale sostituto di Simone Inzaghi e tra i profili in lizza ci sarebbe anche quello di Thiago Motta, attualmente sulla panchina del Bologna.

L’ex centrocampista nerazzurro, uno degli eroi dello storico Triplete del 2010, si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione con i Felsinei. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Paris Saint Germain, club in cui ha allenato la squadra giovanile.