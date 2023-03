Inter, il Chelsea scarica Lukaku: permanenza a una sola condizione (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 03/03/2023

Inter, arrivano novità sulla situazione Lukaku. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Chelsea avrebbe già fatto sapere che non ci sarebbe spazio per lui la prossima stagione.

La nuova proprietà blues del magnate americano Boehly ha lanciato una vera e propria rivoluzione tecnica puntando sui giovani talenti e vorrebbe di fatto liberarsi del belga. La sua permanenza in nerazzurro, nonostante la scorsa estate le parti avrebbero raggiunto una sorta di accordo verbale per un prestito biennale, non è per nulla scontata.

Inter, per Lukaku serve lo sconto: il piano nerazzurro

I nerazzurri non sarebbero soddisfatti del rendimento del belga in questa stagione in cui anche a causa di diversi problemi fisici, ha deluso ampiamente le aspettative. La riconferma per la prossima stagione dovrà dunque guadagnarsela anche sul campo ma bisognerà fare i conti anche con il Chelsea.

I nerazzurri non sarebbero disposti a sborsare altri 20 milioni di euro tra prestito e ingaggio per tenerlo anche l’anno prossimo. Servirà necessariamente uno sconto sua sul prestito oneroso, che la scorsa stagione era di 8 milioni di euro, che sull’ingaggio. L’obiettivo sarebbe quello di scendere a circa 5 milioni di euro per il prestito e che il giocatore si tagli l’ingaggio. Ogni discorso è rimandato ai prossimi mesi ma la strada sembrerebbe già tracciata.