Inter, domenica la partenza per Malta. L’elenco dei match amichevoli

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 01/12/2022

L’Inter e la sosta per il Mondiale. Il prossimo appuntamento ufficiale dei ragazzi di Inzaghi sarà il 4 gennaio contro il Napoli. Un match fondamentale nella corsa allo Scudetto, resa fin qui difficile dalla marcia trionfale degli uomini di Spalletti. Intanto, per chi è rimasto nel club, non mancherà il lavoro.

Riprenderanno domani gli allenamenti in sede, dopo i giorni di vacanza che hanno caratterizzato la parte finale dello scorso mese; domenica pomeriggio la squadra partirà alla volta di Malta. E’ quest’ultima, infatti, la meta scelta per allenare i muscoli in vista di una ripresa di stagione che si preannuncia caldissima.

Saranno due le amichevoli. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’Inter affronterà il 5 dicembre il Gzra United; mentre il 7 sfiderà il Salisburgo. Test utili (entrambi alle 18) per non interrompere il discorso di campo; per Inzaghi l’occasione per esperimenti utili, anche se tante naturalmente saranno le assenze forzate dettate dal Mondiale.