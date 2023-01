Inter, con la Cremonese due novità. E su Brozovic c’è l’aggiornamento

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 26/01/2023

Inter, testa alla Cremonese. Nel bel mezzo del mercato (qui le ultime su Skriniar) prosegue la stagione nerazzurra. Il match contro gli uomini di Ballardini, sabato, dovrà dare risposte, dopo il ko contro l’Empoli.

Qualche problema di formazione per il tecnico Simone Inzaghi che dovrà fare a meno di ben due squalificati, Barella e Skriniar. In difesa, si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’Inter dovrebbe affidarsi a Darmian nei tre centrali. La mossa libererebbe un posto a destra a centrocampo che, naturalmente, sarebbe occupato da Denzel Dumfries.

Ghiotta novità pure nella zona nevralgica del terreno di gioco. Una chance, spiega il quotidiano, sarà data ad Asllani. Con lui spazio ai titolarissimi Calhanoglu e Mkhitaryan.

Ma come stanno gli infortunati? Handanovic viaggia verso una convocazione: lo sloveno sarà dunque in panchina con la Cremonese. E’ lento, invece, il recupero di Marcelo Brozovic, destinato a saltare pure la sfida coi grigiorossi, per rientrare – poi – in Coppa Italia contro l’Atalanta.