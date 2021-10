Inter, che novità! Nuovo dirigente in società. Colma una lacuna

Inter, non solo campo. La dirigenza nerazzurra si rafforza con una nuova figura.

Il club resta attento a 360 gradi, e non solo per quanto riguarda il calcio giocato. La novità delle ultime ore è nell'organigramma. L'Inter investe... sulle risorse umane. Come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, Andrea Accinelli, laureato alla Bocconi in Business Administration, è il nuovo direttore finanziario del club nerazzurro. "Ha accumulato varie esperienze manageriali in settori diversi, tra cui anche quella nel marchio d’abbigliamento Brooks Brothers. Entra nel club nerazzurro a rinforzare un’area delicata, al cui vertice c’è l’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello", scrive il quotidiano.

La lacuna nel ruolo durava ormai da mesi, dopo l'addio a febbraio di Tim Williams. Una figura importante, e strategica, per rincorrere gli obiettivi. L'Inter ha deciso così di non lasciare nulla al caso.

Ma di cosa si occuperà con esattezza il nuovo volto dirigenziale? Le vicende da attenzionare non mancano di certo. Il giornale spiega i prossimi appuntamenti, parlando di lavoro intenso per l'Inter: "tra fine e novembre e metà dicembre il club nerazzurro dovrà infatti rinegoziare i due bond in scadenza, per un totale di 400 milioni di euro". Anche Inzaghi - rimarca il quotidiano - ha parlato ieri della società, dispensando fiducia in risposta ad una domanda postagli in conferenza stampa prima della sfida contro il Sassuolo (clicca qui per le dichiarazioni del mister nerazzurro).

L'Inter si rifà il look dunque, in attesa della sfida contro il Sassuolo, in programma questa sera al Mapei Stadium e da vincere assolutamente (leggi i tre dubbi di formazione che ha Simone Inzaghi).