Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: i 3 dubbi di Inzaghi

Sassuolo-Inter: Simone Inzaghi ha tre dubbi. Scopriamo, allora, quali sono le probabili formazioni.

A poche ore dal fischio d'inizio (ore 20.45), il tecnico piacentino deve sciogliere qualche nodo per tirare il filo dell'undici titolare. Il primo - ma questo è un film già visto nelle precedenti partite - è quello legato alla fascia di destra. Chi giocherà fra Denzel Dumfries e Matteo Darmian? Il 'nocciolo' della questione sviluppa una domanda più pertinente: chi più ideale fra Dumfries e Darmian per contenere la velocità di Boga? L'esterno neroverde rappresenta infatti "uno degli spauracchi del Sassuolo" perché "con la sua velocità e i suoi uno contro uno, è in grado - scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi (sabato 2 ottobre, ndr) - di mettere in difficoltà chiunque". Dumfries non ha brillato nella trasferta in Champions League mentre Darmian arriva da ottime prestazioni in campionato e sicuramente, a livello tattico, è avanti 10, 15 passi rispetto all'esterno olandese. Infatti "al momento - conferma il quotidiano sportivo - in (leggero) vantaggio".

Il secondo dubbio di Inzaghi è per la terza maglia del centrocampo. Chi giocherà fra Hakan Calhanoglu e Matias Vecino? La soluzione, questa volta, appare più semplice. Motivo? Le parole pronunciate ieri, venerdì, dal tecnico durante la conferenza stampa - potete rileggerla integralmente in questo articolo - e riservate proprio al centrocampista turco: "Sono molto soddisfatto di lui. Abbina qualità e quantità. Sicuramente la panchina iniziale di Kiev non era un riferimento all'Atalanta. Calhanoglu personalmente a me è piaciuto con l'Atalanta. E' normale che ho tanti centrocampisti. Di volta in volta scelgo diversamente. Ma sono molto soddisfatto di Hakan". Quindi sarà lui a comporre insieme a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella la 'linea a tre' del centrocampo. A sinistra, ovviamente, agirà Ivan Perisic.

Il terzo dubbio di Inzaghi riguarda l'attacco. Giocherà Joaquin Correa? Al momento il pendolo della risposta propende più per il no. Se è vero che l'argentino si è allenato con il gruppo, è anche vero che patisce ancora un po' di fastidio al bacino a causa della tremenda botta rimediata in Inter-Bologna. Quindi? Quindi spazio al tandem Lautaro-Dzeko. E il Sassuolo? Si affiderà, come anticipato, alla velocità e all'imprevidibilità di Boga, alle giocate di Domenico Berardi e al 'diamante grezzo': Giacomo Raspadori. Proprio quest'ultimo, nelle ultime ore, è stato il protagonista di un retroscena di mercato raccontato direttamente dall'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali: qui potete leggere la sua intervista.

Ecco dunque le probabili formazioni di Sassuolo-Inter

Sassuolo: Consigli; Rogerio, G. Ferrari, Chiriches, Muldur; M. Lopez, Frattesi; Boga, Djuricic, Berardi; Raspadori

Inter: Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Perisic, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Darmian; Dzeko, Lautaro