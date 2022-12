Dumfries Inter, cambia tutto: il Chelsea valuta (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 29/12/2022

Dumfries Inter, continuano le voci sul futuro dell’olandese che a questo punto sembra sempre più lontano dai nerazzurri. Anche grazie all’ottimo mondiale disputato la sua quotazione è alle stelle e i nerazzurri sarebbero in attesa di proposte.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione riportando che il Chelsea starebbe valutando di anticipare il colpo già a gennaio a causa del nuovo infortunio rimediato da James. Il laterale inglese dovrebbe restare ai box per almeno un mese e i suoi intoppi fisici starebbero ormai diventando una costante.

Dumfries Inter, cessione anticipata? Decide Zhang

I nerazzurri, riporta il quotidiano, non avrebbero ancora preventivato una sua partenza per gennaio in quanto l’obiettivo è quello di cederlo per la prossima estate. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di una sua cessione nel mercato invernale ma di trattenerlo fino a giugno. Ipotesi che al momento sembrerebbe sfumata.

Dumfries viebe valutato intorno ai 60 milioni di euro ma per farlo partire potrebbero bastare anche 50 milioni. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da parte dei blues la decisione finale spetterebbe esclusivamente a Zhang. L’Inter ha certamente bisogno di cedere per sistemare i conti ma poi si troverebbe costretta ad investire sin da subito su un nuovo esterno. I blues, nel frattempo, avrebbero individuato in Juranovic del Celtic l’alternativa all’olandese.