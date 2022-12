Correa Inter, deciso il futuro. A gennaio due colpi speciali

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 15/12/2022

Correa Inter, una storia che stenta a decollare. Il Tucu, arrivato due estati fa, forte delle buone annate alla Lazio, non ha mai convinto pienamente a Milano. Eppure, proprio in nerazzurro ha ritrovato il maestro Simone Inzaghi, che meglio di altri ne ha saputo esaltare le qualità.

In attesa della ripresa del campionato (fissata per il 4 gennaio, sarà subito big match contro il Napoli di Spalletti), ma anche del calciomercato (al via fra un paio di settimane), le riflessioni sono sull’inamovibilità o meno dell’argentino nella rosa dell’Inter.

Correa Inter, quale futuro? La posizione del club è chiara. Cosa bolle in pentola sul Tucu

Andiamo per ordine. Correa ha saltato i Mondiali per infortunio: un brutto colpo, visto che proprio la Nazionale Albiceleste ha vissuto fin qui una rassegna sopra le righe, accedendo martedì alla finale del torneo. Correa, inizialmente convocato, sarebbe potuto essere nel gruppo di Scaloni, ma ha dovuto rinunciare al sogno. La sua testa, ora, è concentrata soltanto sull’Inter. Quale la posizione del club?

Fa il punto La Gazzetta dello Sport: “All’Inter tutti si augurano che il Tucu possa essere il vero colpo del mercato di gennaio. Anzi, in realtà per l’Inter – che in attacco non ha intenzione di toccare nulla nella prossima sessione di trattative – i nuovi acquisti saranno due, visto che Romelu Lukaku ha giocato appena cinque partite nella prima parte di stagione”. Due colpi, da non annoverare come ingressi classici nel prossimo mercato, ma che molto di simile potrebbero rappresentare se dovessero funzionare. La fiducia però è a termine e Correa dovrà dimostrare di meritarsi l’Inter da qui a fine stagione. “Niente più alti e bassi”, rimarca il quotidiano milanese sulle aspettative nerazzurre.