Pagelle Inter-Frosinone, c’è una cosa che balza all’occhio

Pagelle Inter-Frosinone. L’Inter torna al successo. Nel terzo anticipo della Serie A, infatti, i nerazzurri hanno rifilato un 3-0 al neopromosso Frosinone, al termine di una partita dominata. Il protagonista assoluto, della sfida, è stato Keita Balde, autore di una doppietta e un assist per Lautaro Martinez. La Gazzetta dello Sport lo ha eletto come migliore in campo, assegnandoli un bel 7,5.

I voti dei nerazzurri

Pagelle Inter-Frosinone. La Rosea ha attribuito un bel 7 a Lautaro Martinez e Politano. Quest’ultimo ha strappi decisivi che spaccano le squadre avversarie. In più serve un assist al bacio per Keita. Forse in questo momento, è l’uomo più decisivo della squadra di Spalletti. Bene anche Handanovic, de Vrij, Gagliardini, Borja Valero e Spalletti con 6,5. Sufficienze per D’Ambrosio, Skriniar, Asamoah, Joao Mario, Icardi e Nainggolan.

