Calciomercato Inter: Pogba, sgarbo alla Juve. Marotta ha l’asso nella manica

Calciomercato Inter: Pogba potrebbe essere uno dei colpi di Marotta

Calciomercato Inter: Pogba. È di quest’oggi la notizia – data da TuttoSport – secondo la quale i nerazzurri avrebbero puntato Paul Pogba. Ovviamente, se di questa notizia fosse vero almeno un decimo, ci sarebbe da battagliare con la Juventus, che preme per riavere ‘il figliol prodigo’.

Ammettiamo che le cose stessero davvero così e che ai nerazzurri, per trovare un leader in mezzo al campo, fosse balenata questa pazza idea, quanto sarebbe fattibile l’operazione? Per quello che ci riguarda, le speranze di arrivare al campione del mondo da parte dei nerazzurri non sarebbero molte, considerato il feeling tra lo stesso giocatore con i bianconeri, da sempre nei suoi pensieri.

Con l’arrivo di Marotta all’Inter, però, le cose potrebbero prendere una direzione inaspettata. La strategia del prossimo dirigente interista sarebbe quella di sacrificare un paio di big della rosa per arrivare al francese. Si aggiunga che Mourinho è un grande estimatore di Perisic, con qualche conguaglio, e un po’ di fantasia, l’operazione potrebbe reggere.

Calciomercato Inter: Pogba. Marotta ci proverà, questo appare scontato, forte del rapporto che ha con Pogba, per averlo prima portato alla Juve e poi ceduto al Manchester, facendo una plusvalenza colossale. Ci sarebbe da trattare con Raiola, agente del ‘Polpo’. Il noto procuratore, avendo intuito la potenza di Suning, non sarebbe refrattario all’idea di cominciare una collaborazione con uno degli uomini più ricchi del calcio.

È sempre il ballo l’ipotesi Milinkovic-Savic in casa Inter, ma l’idea dello sgarbo ai bianconeri dell’ex dirigente non è da trascurare. Un colpo del genere farebbe dimenticare ai tifosi nerazzurri il passato di Marotta. E non importa se Pogba ha detto più volte di essere legato alla Juve. In fondo anche Marotta fino a poco tempo fa diceva lo stesso, oggi invece…