Milan fuori dall’Europa, Leonardo: “I loro tifosi facevano rumore con un flauto”

L’analisi del direttore generale rossonero Leonardo dopo l’eliminazione dall’Europa League

Amareggiato per la sconfitta (con la conseguente eliminazione) del Milan dai gironi di Europa League, Leonardo, direttore generale dei rossoneri, ha commentato la partita di Atene contro l’Olympiacos puntando il dito soprattutto contro le decisioni dell’arbitro.

“Siamo fuori dall’Europa League, ma dobbiamo valutare tutto. Le decisioni arbitrali sono molto discutibili, non dico quello che penso. Sono tante le decisioni che non hanno convinto. Poi c’è un’altra cosa da dire e che abbiamo riferito: ogni volta che attaccavamo, c’era un rumore incredibile. Non so se era un flauto, una macchina, un clacson, ma ogni volta accadeva così, una cosa che non è prevista dal regolamento. Non si può disturbare così”.