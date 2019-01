Mercato Juventus, c’è l’accordo: a Torino torna un ex

Mercato Juventus, definito il ritorno di un ex giocatore dei bianconeri

Mercato Juventus, Martin Caceres tornerà a vestire la maglia bianconera. Lazio e Juventus sono ai dettagli per il passaggio in prestito del difensore uruguaiano.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Caceres passerà ai bianconeri per 600.000 euro. Nelle ore precedenti il club e il giocatore hanno trovato l’accordo economico per il suo ritorno. L’agente del calciatore è a Roma, in attesa della firma del giocatore, ormai ex Lazio.

Caceres andrà a sostituire il partente Benatia. Il difensore bianconero vuole lasciare la squadra. Su di lui, il forte interesse della squadra Al-Duhail, formazione del Qatar. Un’offerta di quasi 10 milioni più bonus, Benatia dovrebbe lasciare la Juventus a breve.

Per Caceres sarà un ritorno a Torino, il terzo. Il difensore uruguaiano, che può giocare in fascia o al centro della difesa, ha già vestito la maglia della Juventus nella stagione 2009/2010 e dal gennaio 2012 al termine della stagione 2015/2016.

Nella lunga carriera di Caceres, il difensore ha giocato con Recreativo Huelva, Barcellona, Siviglia, Southampton, Verona e Lazio. La prima squadra europea è stata il Villarreal, dove Caceres non ha mai esordito.