(Mercato Inter) Parla Ausilio, ecco i veri motivi della cessione di Zaniolo

(Mercato Inter) Ausilio ribadisce i motivi

(Mercato Inter) Nicolò Zaniolo ha brindato ieri al suo primo gol in serie A, tra l’altro frutto di un gesto tecnico bellissimo, un cucchiaio alla Totti, tanto per restare in giallorosso. Il giovane talento della Primavera nerazzurra di Stefano Vecchi, plurivittoriosa fino all’anno scorso, si è trasferito a titolo definitivo alla Roma nell’ambito dell’affare Nainggolan.

Del giovane ex nerazzurro ha parlato oggi il DS nerazzurro Piero Ausilio ai microfoni di Sky. Il dirigente nerazzurro ha detto “Spero che tra qualche anno Zaniolo possa essere paragonato a Bonucci. Ossia lo abbiamo sacrificato, pur essendo un ragazzo di prospettiva, per prendere Nainggolan e vincere qualcosa”.

Sempre su Sky è stato poi intervistato sullo stesso argomento il DS giallorosso Monchi. Ricordando i giorni della trattativa con l’Inter,il dirigente romanista ha detto: “Zaniolo? Mentre facevamo la trattativa avevamo due richieste, Radu e Zaniolo. Radu però era già stato girato al Genoa. L’Inter non voleva vendere Zaniolo, mica sono scemi, ma volendo al contempo prendere anche Radja era normale che bisognava cedere su qualcosa. L’affare in mancanza di Zaniolo non sarebbe comunque saltato, non era un aut-aut. Non pensavo che Zaniolo sarebbe stato subito così determinante”.

Fonte Sky Sport