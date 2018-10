Mercato Inter, Modric, segnali inequivocabili: dalla Spagna la bomba clamorosa

Inter: il sogno è ancora possibile

L’Inter non molla Luka Modric perché l’affare è ancora possibile. Anche se, poche ore fa, Piero Ausilio ha confutato l’arrivo del croato, è appena arrivata una bomba dalla Spagna che fa impazzare i nerazzurri. Il Real Madrid vuole sostituire il proprio numero 10 con Christian Eriksen, il quale ha un contratto fino al 30 giugno 2020. Lo riporta Mundo Deportivo che conferma anche l’interesse del calciatore di lasciare il Tottenham. Sul contratto del trequartista degli Spurs è presente una clausola di 200 milioni di Euro.

Con l’addio di Cristiano Ronaldo, la squadra spagnola sta attraversando un periodo complicato in Liga. Molti calciatori non hanno più gli stessi stimoli e Florentino Perez pensa ad un cambio generazionale. Inoltre, i rapporti poco idilliaci tra Luka Modric e Lopetegui spingono il vice-campione del mondo verso l’Inter. Se i Blancos dovessero concludere il colpo Christian Eriksen, per i nerazzurri l’ingaggio del croato non sarà più solo un sogno.