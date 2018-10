Inter news, Ausilio fissa la data per le spese libere: si osservano i…

Ausilio fa chiarezza

L‘Inter ha attraversato davvero un ottimo mese, caratterizzato da ben sei vittorie consecutive. Dopo la sosta si ritornerà subito a ritmi elevati, poichè si giocherà un derby intenso e soprattutto equilibrato. Le due squadre stanno facendo bene e sono anche vicine in classifica.

In questa settimana di riposo non poteva mancare il calciomercato ed il d.s Piero Ausilio ha chiarito qualche tema. I nerazzurri hanno bisogno di un centrocampista ed il primo nome che viene in mente è il sogno Luka Modric. Il direttore nerazzurro chiarisce:

” Modric a gennaio è impossibile per il Settlment Agreement anche se stiamo seguendo il mercato sudamericano e quello europeo sopratutto dei parametro 0. “Siamo in fase di scouting come sempre – ha concluso Ausilio – Se si potrà migliorare la squadra nel 2019 ci faremo trovare pronti, la proprietà è molto sensibile e disponibile in tal senso”.

Dal 2019 la società non dovrebbe avere tanti limiti e, forse, non si dovrà assistere più a casi relativi a quelli di Joao Cancelo e Rafinha.