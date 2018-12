Mercato Inter, Milinkovic Savic a gennaio possibile: il motivo

Mercato Inter – In attesa dell’ufficialità dell’insediamento di Marotta in dirigenza, i nerazzurri stanno iniziando a studiare i primi colpi. Il club di Corso Vittorio Emanuele, potrebbe aprire le danze ingaggiando il sogno di Marotta. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Sul possibile colpaccio, Tuttosport esordisce scrivendo:

“Vincere col Psv e passare il turno, oltre ovviamente a confermarsi fra le prime quattro a fine campionato, potrebbe rivelarsi il lasciapassare per arrivare a un big e il futuro nuovo ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha un nome che gli ronza in testa più di altri, fin dalla scorsa estate: Sergej Milinkovic-Savic“. Che l’ex Direttore Generale della Juventus sia un grosso estimatore del serbo è noto a tutti, ma ingaggiare il n°21 nell’immediato non sarà semplice.

Mercato Inter, Milinkovic a gennaio? Si proverà a convincere Lotito

Vista la stagione non proprio prolifica del ragazzo, il patron biancoceleste, che ha sempre valutato il suo gioiellino almeno 100 milioni di euro, potrebbe presto cambiare idea. Qualora Marotta avanzasse un’offerta indecente già a gennaio infatti, il club capitolino difficilmente resisterebbe. Un fattore che però potrebbe complicare tutto e rimandare la fumata bianca in estate, è l’obbligo dei nerazzurri di far fronte ai paletti del Fair Play Finanziario. Infine, c’è da precisare che l’Inter dal primo luglio sarà libera da tali paletti. Sarà mica quello il periodo decisivo? Vedremo…