Icardi presente nel progetto Inter

Piero Ausilio ha pronto il piano per blindare Mauro Icardi e assicurarsi che possa continuare a trascinare l’Inter a suon di gol. Secondo le indiscrezioni riportate da Premium Sport, il d.s avrebbe offerto un rinnovo contrattuale da 8 milioni di euro ( attualmente ne guadagna 4.5) e un aumento della clausola rescissoria a 180 milioni.

Quest’ultima dunque innalzata di altri 70 milioni e valida sempre solo per l’estero. Affinché ciò avvenga, sarà necessario sconfiggere la Lazio domenica sera all’Olimpico per garantirsi la qualificazione in Champions League.

Le big attendono

La gara di domenica sarà necessaria anche per lo score personale. Mauro Icardi ha già vinto la classifica capocannonieri nel 2015, a pari merito con Luca Toni, ma attualmente dista una sola rete da Ciro Immobile. Proprio l’attaccante laziale rientrerà contro i nerazzurri per partecipare alla causa di Simone Inzaghi e aggiornare il suo bottino.

I presupposti che garantirebbero la permanenza dell’attaccante di Rosario a Milano ci sono tutti. La famiglia con Wanda Nara, infatti, vive in albergo in attesa di una sistemazione in una nuova casa. Chiunque vorrà acquistare il capitano nerazzurro lo dovrà fare dal 1 al 15 luglio come da clausola.

Centrare l’Europa che conta sarà davvero fondamentale anche per tenere lontane le squadre che farebbero di tutto pur di avere un attaccante da 30 gol a stagione. Il Bayern Monaco, se dovesse liberarsi di Lewandowki, potrebbe fare sul serio e mettere nel mirino il centravanti ex Sampdoria. Alla finestra rimangono Real Madrid, Psg, Tottenham e Chelsea. Un eventuale addio di Icardi potrebbe scatenare un vero e proprio walzer di punte.

Fonte Premium