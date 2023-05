Verona-Inter, Dzeko e Lautaro affamati, Calha un perla: le pagelle

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/05/2023

Verona-Inter, le pagelle dei nerazzurri. Vittoria fondamentale per gli uomini di Inzaghi che inseriscono altri tre punti in classifica importantissimi in vista della volata per qualificarsi alla prossima Champions League. Partita che non ha avuto nulla da dire fin dall’inizio e che l’Inter è stata brava a giostrare in ogni attimo. Di seguito, i voti dei nerazzurri:

HANDANOVIC, 6: Partita dove deve solamente fare un intervento, ma decisivo su Verdi ad inizio gara. Poi, spettatore non pagante. Sporca più le scarpe che i guanti.

D’AMBROSIO, 6: Il Verona non offre particolari patemi ai difensori, lui tiene senza affanni.

DE VRIJ, 6,5: Sicurezza dei bei tempi, come dimostrato anche nelle sue ultime due uscite. Va anche vicino al gol, ma Montipò compie un miracolo.

ACERBI, 6,5: Dopo l’errore contro la Lazio, il Verona gli concede una serata serena. In versione assist-man per il secondo gol di Dzeko.

DUMFRIES, 6: Partita attenta, ma con poche scorribande. I veneti gli concedono anche qualche possibilità di sfondare, ma lui sta nel suo.

MKHITARYAN, 6,5: Elemento fondamentale e in grande condizione fisica. Corre per due e fa tutto: rifinitura, inserimento e tiro in porta. Manca solo il gol.

BROZOVIC, 6,5: In regia oramai sembra essere tornato il giocatore che tutti quanti conosciamo. Il Verona non lo pressa bene e lui ne approfitta.

CALHANOGLU, 7: Il suo gol è una perla da trenta metri che si infila all’incrocio dei pali. Ma anche la sua gara è fatta di continui scatti avanti e indietro. Ritornato.

DIMARCO, 6,5: Dal suo piede nasce il gol che sblocca la gara. Meno preciso di altre volte, ma sta trovando pian piano la condizione.

DZEKO, 7,5: Torna al gol dopo un’eternità. Non solo, ma firma la doppietta che lo candida ad essere preso in considerazione per l’euroderby tra una settimana.

LAUTARO, 7,5: Gol di fino e da rapace. Oramai non ci sono più parole per un attaccante che si sta attestando su livelli elevatissimi.

BELLANOVA, 6: Schierato a sinistra, non ha molto da fare se non cercare di ripartire quando può.

ZANOTTI, 6: Qualche minuto in più per il capitano della Primavera che dimostra di avere gamba e nella prima azione della sua gara rischia anche di fornire già un bell’assist.

GAGLIARDINI, 6: Gestisce bene palla e addormenta il gioco.

DARMIAN, 6: Il Verona non si vede dalle parti della difesa dell’Inter e lui ha poco da fare.

ASLLANI, SV