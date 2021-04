UEFA, approvata la nuova Champions League: format rivoluzionario

Dopo il caos scaturito dall’annuncio della nascita della nuova SuperLega, la UEFA ha deciso di rispondere a tono approvando il nuovo format della Champions League. Il comitato esecutivo lo ha deciso oggi nel corso della riunione di Montreux in Svizzera

La nuova Champions League partirà dalla stagione 2023/2024 e sarà composta da 36 squadre, quattro in più rispetto all’attuale. Abolita la fase a gironi, tutti i club saranno racchiusi in una sorta di mini-campionato, ma non affronteranno tutte le squadre partecipanti. Ogni club dovrebbe disputare 10 partite, 5 gare da giocare in casa e 5 da giocare in trasferta, sempre con avversari diversi.

Le 8 squadre che al termine delle 10 giornate avranno il maggior numero di punti avanzeranno agli ottavi e le restanti otto usciranno dagli spareggi fra i club classificati tra il 9° e il 24° posto. Dagli ottavi in poi si procederà come avviene adesso, con turni a eliminazione diretta con andata e ritorno.