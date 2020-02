Udinese Inter probabili formazioni, ultimi dubbi da sciogliere per Conte

Sarà un match nella quale prestare la massima attenzione quello di oggi contro l'Udinese per l'Inter. Nonostante negli ultimi cinque confronti in Friuli i nerazzurri abbiano trionfato ben quattro volte, sfidare l'Udinese tra le mura amiche non sarà facile, soprattutto se a difendere la porta manca Samir Handanovic.

Il capitano nerazzurro infatti, a causa di una botta al dito subita in allenamento, non potrà scendere in campo ma è stato comunque convocato. Oltre dal proprio primo portiere inoltre, Conte sarà orfano anche dello squalificato Lautaro Martinez con Sebastiano Esposito maggiore indiziato per sostituire El Toro.

Tenendo conto di queste assenze, secondo la redazione di Sky Sport a scendere in campo sarà questo undici: 3-5-2 Padelli, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young, Esposito, Lukaku.