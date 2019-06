Super Pinamonti ancora protagonista, doppietta e semifinale

Andrea Pinamonti ancora protagonista ai mondiali Under 20. Il giovane nerazzurro ha trascinato gli azzurri alla vittoria con il Mali ed alla semifinale con una doppietta decisiva. Prima il gol del momentaneo 2 a 1 da posizione impossibile contro una squadra africana tecnica e veloce anche se ridotta in 10 fin dal 20mo del primo tempo per un fallaccio di Diakitè su Pellegrini. Poi, pochi istanti dopo il pareggio del Mali, Pinamonti si è conquistato il rigore che ha deciso la gara, poi trasformato con un missile sotto al traversa.

Il giovane centravanti nerazzurro conferma quanto di buono visto nel girone eliminatorio e nell'ottavo di finale contro i padroni di casa polacchi. La sua freddezza sotto porta torna ad essere la sua caratteristica più importante, come ai tempi della Primavera di Stefano Vecchi. E intanto, in Italia, in Corso Vittorio Emanuele fioccano le richieste per la punta classe 2000 .