Pioli: "Tante occasioni per pareggiare. Da tempo Handanovic non parava così"

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato ai microfoni di DAZN la netta sconfitta dei suoi ragazzi, caduti sotto i colpi di Lautaro Martinez (doppietta) e Romelu Lukaku. Di seguito le parole del tecnico rossonero:

"Il gol dopo cinque minuti è pesato molto, poi abbiamo avuto difficoltà a trovare spazio per giocare. Nella prima frazione è mancato il ritmo, cosa che invece abbiamo messo nella seconda parte. Quando meritavamo il pareggio non siamo riusciti a segnare, mentre avremmo dovuto fermare prima l'azione che ha portato al raddoppio dell'Inter. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni per segnare, era da tanto tempo che Handanovic non parava così bene".

Questo il pensiero dell'allenatore del Milan dopo la sconfitta nel derby.