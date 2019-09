Parla Steven Zhang: "porto idee nuove, i risultati arriveranno"

"Sono nuovo nel calcio, con Suning investiamo da cinque-sei anni e siamo all’Inter da tre. Sono giovane, ma l’età non conta: porto la mia energia e il mio entusiasmo. Mi sento pronto alla mia età per il nuovo incarico”.

Con queste parole Steven Zhang ha salutato oggi la sua elezione nel board dell'Eca, dove siederà al posto di Gazidis e senza alcuna lotta tutta italiana con Aurelio De Laurentiis che ha scelto un altro incarico.

Il presidente dell'Inter, nelle parole raccolte dalla Gazzetta dello Sport, ha sottolineato l'importanza "politica" di questa elezione per l'Inter, che si richiama da sempre ai valori della globalizzazione nel mondo dello sport e che è tornata da due anni in Champions League con la ferma intenzione di non uscirne più per un lungo periodo.

“Sto imparando, porto nuove idee, una nuova visione più tecnologica Il calcio non è soltanto i 90’ della partita, ormai, ma clip, Instagram, social: ha grandi margini di crescita e in questo campo posso dare il mio apporto...Ho cominciato presto, ma ho fatto tutto passo dopo passo: negli Stati Uniti e in Cina c’è una generazione che ha la mia età e sta ricoprendo ruoli di responsabilità. Credo che all’Eca sia piaciuta la freschezza di nuove idee”.

Infine Zhang ha speso alcune parole su Icardi, "un bravo ragazzo ed un bravo giocatore" lo ha definito, ricordando anche che nonostante l'entusiasmo dei tifosi che vorrebbero vittorie fin da subito occorre ancora lavorare duramente. "I risultati arriveranno. Lo avevo detto anche due anni fa e così è stato”.