Mercato Inter, Dzeko ai saluti: arriva l’annuncio sul futuro

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 22/06/2023

Inter Dzeko, la notizia era già nell’aria ma oggi è arrivata anche una sorta di ufficialità. L’attaccante sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce.

Ad annunciarlo è stato lo stesso club turco attraverso una nota pubblicata in mattinata sul proprio account Twitter in cui spiega che il giocatore sosterrà nelle prossime ore le visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà al Fenerbahce.

Inter Dzeko già ad Istanbul: si attende solo l’ufficialità

Edin Dzeko è già ad Istanbul e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un giocatore del Fenerbahce. Trasfimento a costo zero per i turchi in quanto il giocatore è in scadenza di contratto con l’Inter.

Si conclude dunque la sua esperienza in nerazzurro dopo due stagioni in cui è riuscito a conquistare ben 4 trofei (due Coppe Italia e due Supercoppe) collezionando 101 presenze e 31 reti.