Inter-Verona, tre ritorni importanti per Inzaghi: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/01/2024

Inter-Verona, ci sono le formazioni ufficiali. In casa nerazzurra, dopo il deludentissimo pareggio ottenuto in casa del Genoa, si cerca riscatto nell’ultimo turno del girone d’andata contro il Verona. Una partita complicata, contro un’avversario che, con il cambio modulo, sembra aver ottenuto una nuova quadratura e delle nuove sicurezze per provare a raggiungere l’obiettivo salvezza.

Servirà la migliore Inter possibile e la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco. Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Duda, Suslov; Ngonge, Folorunsho, Jordi Mboula; Djuric.

All. Marco Baroni.