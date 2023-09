Inter, sorteggio Champions, la Real Sociedad snobba tutti

di Redazione, pubblicato il: 01/09/2023

(Inter) Jokin Aperribay, Ad della Real Sociedad prossima avversaria dell’Inter in Champions, ha parlato con TMW dopo i sorteggi di Montecarlo.

“Ci sono gruppi più difficili e più facili. Siamo in un gruppo composto da squadre storiche: l’Inter è la finalista dell’anno scorso, il Benfica campione del Portogallo e il Salisburgo è campione d’Austria. Non ci sono avversarie facili, ma neanche difficili…La più forte del girone? Per me, la Real Sociedad “.