Inter, Pedullà inquadra il futuro di Onana, c’è un prezzo

di Redazione, pubblicato il: 26/05/2023

(Inter) Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia, ha inquadrato il prossimo mercato nerazzurro.

Il tesoretto da portare a casa non sarà più una necessità impellente. I soldi arrivati grazie al percorso in Champions League permettono di impostare un mercato senza cessioni eccellenti.

Resta tuttavia una incognita su uno dei giocatori che più si è messo in mostra nella stagione, Andrè Onana.

“Non serve alcuna plusvalenza, ma se arriva qualcuno con 50 milioni più 5 di bonus per Onana secondo me l’Inter lo manda con tutta la riconoscenza nei confronti di un portiere arrivato a zero e che ha determinato. Gli occhi su Vicario ci sono per questo motivo.”