Inter, Pastorello parla del futuro di Acerbi in nerazzurro. E sulla finale di Istanbul…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/05/2023

Inter, Pastorello parla di Champions e del futuro di Acerbi. L’Inter, così come la Roma e la Fiorentina, è una delle tre squadre italiane finaliste in Europa. I nerazzurri, dopo aver suggellato la qualificazione alla prossima di Champions League, hanno già la testa rivolta alla finale di Istanbul contro il Manchester City che, oggi, rappresenta la miglior squadra al mondo.

Intanto, della finale, ma anche del futuro del proprio assistito, Francesco Acerbi, ha parlato l’agente Federico Pastorello. Di seguito, ecco le sue parole ai microfoni di TMW.

Sulle tre italiane finaliste in Europa: “Una bellissima soddisfazione, non succedeva da moltissimi anni… Significa che i club italiani hanno lavorato in modo positivo e con una certa programmazione, bravi i dirigenti”.

Su chi può portare la coppa a casa: “Tutte, chi più chi meno, hanno la possibilità di alzare la coppa. La Roma ha un grandissimo allenatore ed una rosa competitiva, la Roma ha ottime possibilità. La Fiorentina gioca contro un club importante, come tutti quelli di Premier, ma l’ho vista col Basilea e in Coppa Italia, la squadra è quadrata ed arriva in un momento positivo. L’Inter ha l’ostacolo maggiore visto l’avversario, probabilmente il City è la più forte del mondo ma è partita secca e può succedere di tutto”.

Sui colloqui per il futuro di Acerbi: “Dobbiamo ancora iniziare, dopo la Champions parleremo di tutto”.