Inter, parla Ausilio, nessuna certezza sul futuro di Lukaku

di Mario Spolverini, pubblicato il: 20/02/2023

A margine di un evento svoltosi a Milano Piero Ausilio ha parlato dell’attualità di casa nerazzurra.

Un passaggio importante delle dichiarazioni del DS su Romelu Lukaku.

“Sa benissimo di essere in debito, non tanto perché è una volontà che non ha avuto, ma quanto perché è un infortunio che lo ha tenuto lontano, che è stato onestamente pesante. Per quanto riguarda la sua voglia, la sua determinazione, quello che sto vedendo in questi giorni mi fa stare tranquillo perché sono sicuro che farà un’ultima parte di stagione, soprattutto quella più importante, all’altezza e che ci darà soddisfazioni”. Lui sa che siamo qui per cercare di fare del nostro meglio, se poi ci sarà la possibilità di andare avanti con questo rapporto, e stiamo lavorando per ciò, lo vedremo più avanti. “