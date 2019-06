Inter, parla Antonello: "Vogliamo guardare al futuro del nostro club"

Sarà una preparazione estiva impegnativa per gli uomini che saranno allenati da Antonio Conte. I nerazzurri, che dal 7 luglio saranno in ritiro a Lugano, vogliono preparare al meglio la prossima stagione.

A parlare di ciò, è stato l'AD interista Alessandro Antonello che in conferenza stampa ha dichiarato:

“Oggi siamo qui per dare un segno e guardare al futuro del nostro club. Sarà una settimana importante di allenamenti ed eventi. Porto i saluti di Steven Zhang, che non c’è per un impegno di lavoro, e del gruppo Suning".