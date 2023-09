Inter, mercato, non tutti i guai vengono per nuocere

di Redazione, pubblicato il: 21/09/2023

(Inter) I nerazzurri tornano da San Sebastian con diversi interrogativi e qualche certezza in più. Il segnale positivo più importante viene da Yann Sommer, decisivo per permettere alla squadra di restare agganciata alla partita fino in fondo. Le sue parate decisive nel secondo tempo confermano che lo svizzero è una certezza assoluta tra i pali. Concentrazione e reattività di altissimo livello, una prestazione che ha smantellato tutti i dubbi che lo avevano accolto al suo arrivo dopo l’anno magico di Onana.

Proprio il portierone camerunense è entrato in un loop negativo dal quale non riesce ad uscire. Anche ieri sera nel match contro il Bayern il primo gol tedesco nasce da un suo errore, una palla non velocissima che gli passa sotto le braccia. Nelle interviste Onana stesso riconosce le difficoltà che sta incontrando in questo primo periodo ai Reds.